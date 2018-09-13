Пьяный водитель Porsche Cayenne пытался скрыться с места ДТП
В ГУ МВД России по Пермскому краю поделились официальной информацией об обстоятельствах шокирующего ДТП, которое произошло на ул. Мира накануне вечером. В аварии пострадали два человека. Предполагаемый виновник ДТП - водитель люксового внедорожника Porsche Cayenne -пытался скрыться с места происшествия. Как выяснилось, он не имел водительского удостоверения и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя иномарки возбуждено дело об административном нарушении. По факту ДТП проводится проверка. Подробности редакции "Вести Пермь" сообщил начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Перми Дамир Гилязетдинов.
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