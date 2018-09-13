Шокирующее ДТП засняла камера уличного наблюдения

В Пермской дирекции дорожного движения обнародовали кадры с камеры уличного наблюдения - момент столкновения Porsche Cayenne с легковым автомобилем ВАЗ в Перми на улице Мира. Шокирующая авария широко обсуждается в социальных сетях и СМИ Пермского края. На перекрестке с улицей Советской Армии водитель отечественного авто начал маневр, намереваясь свернуть налево. В это время иномарка на огромной скорости неслась по трамвайными рельсам, где движение запрещено. После ДТП виновник аварии пытался скрыться, его задержали свидетели, а прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД выяснили, что у 30-летнего мужчины нет водительских прав, и за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения.