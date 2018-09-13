В Индустриальном районе элитный внедорожник протаранил ВАЗ

Два человека ранены в результате серьезного ДТП в Индустриальном районе Перми.

Несмотря на поздний вечер, авария произошла на глазах большого количества свидетелей. Элитный внедорожник на огромной скорости протаранил на перекрестке пытавшийся повернуть ВАЗ 14 модели.

Кто нарушил правила, предстоит выяснить полицейским. Очевидцы сообщают, что водитель и пассажир отечественной легковушки были госпитализированы. Оба - молодые люди, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Человек, управлявший внедорожником, по словам свидетелей, с места аварии пытался скрыться. Якобы его пассажиры вообще разбежались сразу же после столкновения. А он пытался переждать неподалеку, но был задержан прохожими и передан приехавшему наряду ДПС. Очевидцы также говорят, что мужчина был пьян. Ранее его машину видели двигавшейся на огромной скорости на улице Мира.