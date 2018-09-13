Пермская «Звезда» ждет болельщиков на домашнем матче

Футболисты пермской «Звезды» ждут пермяков на домашний матч против дублёров "Уфы" 16 сентября. Третья подряд победа, добытая на выезде с ижевским «Зенитом», в рамках 8-го тура ПФЛ, окрылила пермскую команду. На 50-й минуте пропущенный мяч отквитал Евгений Тюкалов. А через 8 минут Андрей Елисеев забил победный гол, установив итоговый счёт 1: 2.