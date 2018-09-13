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Подробности утреннего пожара в центре Перми
В Перми утром возле центрального рынка горел ветхий барак. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, горели крыша и кровля. Здание, к счастью, было расселено. Но остается вопрос, откуда взялся огонь. Горение началось с чердака. На месте происшествия побывал корреспондент Максим Пеккер.
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