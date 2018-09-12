Эпилепсия за рулем: В Чусовом в аварии пострадали 6 человек

Жуткая авария накануне утром произошла в Чусовом. Автомобиль "ВАЗ" на скорости въехал в стоящих на тротуаре людей. Машина протащила их на сто с лишним метров и врезалась в забор. Пострадали шесть человек, двое - дорожные рабочие, двое - прохожие, еще двое находились в легковушке. Как сообщает краевое Министерство здравоохранения, все они были госпитализированы, двое сейчас - в тяжелом состоянии. На помощь пострадавшим выехали врачи из Перми.

ДТП случилось в частном секторе, на улице Кирова. По предварительной информации, 56-летний водитель потерял контроль над управлением, потому что ему стало плохо за рулем. По одной из версий, у него случился эпилептический припадок.

Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Характерно, что мы рассматриваем несколько версий, одна из которых, что водитель почувствовал себя плохо и мог потерять контроль над транспортным средством. Также рассматриваются различные варианты, в том числе техническое состояние автомобиля. Более понятные сведения будут известны после проведения проверки".