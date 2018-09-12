«Смерть» демонтировали

Накануне ночью неизвестные внесли коррективы в пермский арт-объект, расположенный в сквере на улице Луначарского возле дома номер 23. Переставив некоторые буквы и добавив недостающие, надпись «Место, где вместе» превратили в «Место, где смерть». Подмену обнаружили прохожие, фотографии появились в социальных сетях. К обеду слово «смерть» уже демонтировали. Изначальная инсталляция была сделана общественниками в 2016 году в стиле популярной пермской «Счастье не за горами». Авторы предполагают, что перестановку могли совершить вандалы, но вновь открывшийся смысл им непонятен.