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«Смерть» демонтировали
Накануне ночью неизвестные внесли коррективы в пермский арт-объект, расположенный в сквере на улице Луначарского возле дома номер 23. Переставив некоторые буквы и добавив недостающие, надпись «Место, где вместе» превратили в «Место, где смерть». Подмену обнаружили прохожие, фотографии появились в социальных сетях. К обеду слово «смерть» уже демонтировали. Изначальная инсталляция была сделана общественниками в 2016 году в стиле популярной пермской «Счастье не за горами». Авторы предполагают, что перестановку могли совершить вандалы, но вновь открывшийся смысл им непонятен.
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