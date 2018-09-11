В Чусовом машина врезалась в группу прохожих. Есть пострадавшие. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в Чусовом на ул. Кирова. Водителю 1962 года рождения стало плохо, он потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на граждан. В аварии пострадали 4 человека: дорожные рабочие и пешеходы. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.