В Чусовом машина врезалась в группу прохожих
В Чусовом машина врезалась в группу прохожих. Есть пострадавшие. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло в Чусовом на ул. Кирова. Водителю 1962 года рождения стало плохо, он потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на граждан. В аварии пострадали 4 человека: дорожные рабочие и пешеходы. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
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