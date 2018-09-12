Куеду спасет от заторов эстакада через железнодорожные пути

Возле Куеды начали возводить эстакаду через железнодорожные пути. Она станет частью новой, объездной дороги вокруг поселка. Длина трассы составит три с лишним километра, стоимость - 662 миллиона рублей. Открыть ее обещают в ноябре следующего года. Что уже сделано?

Сегодня хотя бы интересно рассматривать проходящий состав - везут боевую технику. Правда, куда лучше ехать без этой вынужденной остановки на переезде - рассуждает Азат Шамсиахметов. Он, как и все местные водители, ждёт сдачи обхода Куеды.

Азат Шамсиахметов: "Вот этих транзитников не будет, Куеда освободится. Когда пробки бывают, там вообще не проехать на перекрёстке".

Как показал простой эксперимент, ожидание может быть не просто долгим, а непредсказуемо долгим. Иногда водители ждут по часу. Под стук колёс идёт и большая стройка обхода: правда, новая дорога должна пройти над путями. В них же и основная сложность - придётся запрашивать так называемые «окна», т.е. время, когда поезда ездить не будут, чтобы дорожные строители могли установить 4 опоры и 3 пролёта.

Виктор Головин, начальник участка строительства обхода п. Куеда: "Работают день и ночь, круглосуточно, завезено более 100 тысяч кубов земли. Наша задача - построить путепровод в этом году, вывести все железобетонные конструкции и смонтировать пролётные строения".

Полностью стройка должна быть завершена к ноябрю 2019 года. Такую задачу поставил губернатор Максим Решетников, отметив, что Куеда - это южные ворота региона. Возведение обхода - часть программы развития Пермского края, которая была сформирована на основе пожеланий жителей.

Также в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и почти километр мостов. В 2018 году продолжаются стройки на трассе Березники-Соликамск, шоссе Космонавтов, обходе Чусового, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка. Важность работы в Куеде понимают все. Общая протяжённость участка составит всего 4 км. Но именно они должны спасти местных жителей от часовых заторов.