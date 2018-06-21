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Опасных лифтов в Прикамье становится меньше

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В Соликамске заменили лифты во всех многоквартирных домах. Об этом отчитались в Фонде капитального ремонта. Сейчас здесь формируют новую программу, куда должны войти многоэтажки со всего Прикамья, в том числе и из Перми. Где и как продолжатся работы?

Соликамск - первый город в Пермском крае, где были заменены лифты во всех многоквартирных домах. Эта работа началась еще в 2017 году в рамках масштабной программы Фонда капитального ремонта.

Вадим Черенков, заместитель главы администрации г. Соликамска: "Это было актуально, лифты были в плачевном состоянии, на многие уже были наложены уведомления об их закрытии".

За порядком в новых кабинах следят сами жильцы. В лифтах довольно просторно и светло. Они оборудованы всем необходимым, правда, некоторые пассажиры уже успели оставить свои «автографы».

 За прошлый год Фонд капитального ремонта Пермского края провел полную замену всего оборудования в 190 домах по всему Пермскому краю - это почти 500 лифтов. Работы проведены в Перми, Березниках, Соликамске, Добрянке, Кунгуре и других городах. Общая стоимость работ почти 900 миллионов рублей.

Антон Удальев, заместитель председателя правительства Пермского края: "Мы не просто сами кабины меняем, но мы меняем все подъемные механизмы в том числе. Что-то подлежит капитальному ремонту, разумеется, мы будем обращать внимание в первую очередь на лифты, находящиеся в аварийном состоянии".

В 2017 году в Перми уже успели полностью заменить все лифтовое оборудование в 39 многоквартирных домах. Оборудование готово к работе и проходит приемку Ростехнадзора. Подробную информацию о своем доме можно узнать на сайте Фонда капитального ремонта Пермского края.

Ну, и самое главное - от муниципалитетов Пермского края в Фонде капитального ремонта ждут последнюю информацию об устаревших лифтах. Она будет включена в региональную программу. Замена лифтового оборудования в Прикамье будет продолжаться.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 21.06.2018 в 09:41 в рубрике - Вести Пермь

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