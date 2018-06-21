Налетели «ветры злые»: В Перми подсчитывают ущерб от урагана

В Перми продолжают ликвидировать последствия урагана, который накануне обрушился на город во второй половине дня. Всего за каких-то 10 минут грозы шквалистый ветер успел повалить десятки деревьев, фонарные столбы, покорежить несколько автомобилей и даже повредить стены.

Назвать ливень в Перми неожиданностью нельзя. О сильных осадках и шквалистом ветре предупреждали и синоптики, и МЧС через мобильных операторов. А на практике несколько минут сильного дождя хватило, чтобы город полностью погрузился под воду.

Но самым страшным оказался даже не дождь, а последствия ураганного ветра. С автосервиса на улице Островского снесло кровлю. Особо пострадал припаркованный рядом внедорожник. Упавшая с крыши коробка передач пришлась прямо по центру. Рядом рабочие в экстренном порядке пытаются освободить проезд.

Улице Народовольческой повезло меньше. Проезд здесь полностью заблокировали упавшие дерево и фонарный столб. Сетевики только успели отключить электричество. Новый "Хендай" теперь ждет длительный ремонт. А очевидцы до сих пор не могут прийти в себя.

Тимофей Игнатенко, очевидец: "Маленький скрежет был, надламывание, надламывание, потом смотрю – столб полетел".

И так по всему городу. Упавшие деревья и фонарные столбы, сломанные фасады и даже снесенные балконные ограждения. На Тимирязева, 25 под деревом оказались сразу две машины. Хозяин не успел буквально на несколько минут.

К расчистке территорий коммунальные службы и МЧС приступили немедленно. На Боровой справились быстро, на Народовольческой решили особенно не спешить.

А пока владельцы автомобилей подсчитывают ущерб, дождь в Перми продолжается. На ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют настоящие летние ливневые дожди.