← Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»
Налетели «ветры злые»: В Перми подсчитывают ущерб от урагана
В Перми продолжают ликвидировать последствия урагана, который накануне обрушился на город во второй половине дня. Всего за каких-то 10 минут грозы шквалистый ветер успел повалить десятки деревьев, фонарные столбы, покорежить несколько автомобилей и даже повредить стены.
Назвать ливень в Перми неожиданностью нельзя. О сильных осадках и шквалистом ветре предупреждали и синоптики, и МЧС через мобильных операторов. А на практике несколько минут сильного дождя хватило, чтобы город полностью погрузился под воду.
Но самым страшным оказался даже не дождь, а последствия ураганного ветра. С автосервиса на улице Островского снесло кровлю. Особо пострадал припаркованный рядом внедорожник. Упавшая с крыши коробка передач пришлась прямо по центру. Рядом рабочие в экстренном порядке пытаются освободить проезд.
Улице Народовольческой повезло меньше. Проезд здесь полностью заблокировали упавшие дерево и фонарный столб. Сетевики только успели отключить электричество. Новый "Хендай" теперь ждет длительный ремонт. А очевидцы до сих пор не могут прийти в себя.
Тимофей Игнатенко, очевидец: "Маленький скрежет был, надламывание, надламывание, потом смотрю – столб полетел".
И так по всему городу. Упавшие деревья и фонарные столбы, сломанные фасады и даже снесенные балконные ограждения. На Тимирязева, 25 под деревом оказались сразу две машины. Хозяин не успел буквально на несколько минут.
К расчистке территорий коммунальные службы и МЧС приступили немедленно. На Боровой справились быстро, на Народовольческой решили особенно не спешить.
А пока владельцы автомобилей подсчитывают ущерб, дождь в Перми продолжается. На ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют настоящие летние ливневые дожди.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»
Piano gala: концерт-медитация в темноте
Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей
Выпускники сдали последний ЕГЭ
Кошка Василиса предсказала исход матча Россия-Египет
Интернет - в каждый дом
«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0
Пермь. Новости культуры
Фестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страны
В Перми под трамвай попал пожилой мужчина
Добавить комментарий: