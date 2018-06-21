«Щит России»: В Пермь - за победами и опытом

В Перми стартовал 21-й ежегодный фестиваль военно-патриотических теле- и радиопрограмм "Щит России". На участие в конкурсе подано больше 300 заявок со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана.

Без питьевой воды и провизии, 10 км по дремучему лесу и болотам - такой путь в годы войны проделал летчик Алексей Маресьев. Он смог не только выжить, но и вернуться к своим. История Героя Советского Союза нашла отражение в сюжете наших коллег из Новгородской области.

Максим Петров, корреспондент филиала ВГТРК ГТРК «Славия»: "Любой турист может точно также приехать в Новгородскую область и повторить этот путь на своих ногах, но также без воды, без спичек, без навигаторов".

Открытие фестиваля в этом году проходит на площади перед Музеем Диорама. Ее украшают автомобили военной техники. Эту полуторку достали из болот под Ленинградом, она участвовала в освобождении города. Сейчас автомобиль отреставрирован и приехал сюда собственным ходом.

В Пермь приехали журналисты, операторы, режиссеры со всей России, из Казахстана, республики Беларусь. Участники «Щита России» - а их в этом году больше 300 человек - готовы поделиться своими достижениями и обменяться опытом.

Рифат Сабитов, заместитель Генерального директора ВГТРК, Председатель организационного комитета Фестиваля «Щит России»: «Щит России» был задуман как первый в России фестиваль на военно-патриотическую тематику, и 21 год он уже живет и работает, это говорит о том, что фестиваль в свое время был организован правильно".

В программе фестиваля - ежегодное ток-шоу. В этот раз его тему сформулировали как «Современные формы воспитания патриотизма». Особенным гостем в студии стал ветеран Великой Отечественной войны Павел Сергеевич Паршин.

Павел Паршин, ветеран Великой Отечественной войны: "Мне первоклассники задавали вопросы. Очень много вопросов интересных - какие бывают танки".

Во время ток-шоу речь, конечно, зашла и о том, как преподают военную историю в школах.

Павел Рыков, ученик школы №135 города Перми: "Школа наша стоит на улице Старцева, которая названа в честь Героя Советского Союза, Федора Григорьевича Старцева - наводчика артиллерийского орудия. И эту информацию я узнавал сам, не в школе".

И здесь участники круглого стола пришли к единому мнению - о том, что военные фильмы или журналистские материалы могут рассказать о событиях куда интереснее учебника истории. Лучшие работы из тех, которые участвуют в фестивале, назовут 21 июня на закрытии «Щита России».