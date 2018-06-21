Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Опасных лифтов в Прикамье становится меньше

«ПЕДмаркет»: Пой, играй, твори, дерзай и талантами блистай! →

«Щит России»: В Пермь - за победами и опытом

смотреть видео

Щит России

В Перми стартовал 21-й ежегодный фестиваль военно-патриотических теле- и радиопрограмм "Щит России". На участие в конкурсе подано больше 300 заявок со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана.

Без питьевой воды и провизии, 10 км по дремучему лесу и болотам - такой путь в годы войны проделал летчик Алексей Маресьев. Он смог не только выжить, но и вернуться к своим. История Героя Советского Союза нашла отражение в сюжете наших коллег из Новгородской области.

Максим Петров, корреспондент филиала ВГТРК ГТРК «Славия»: "Любой турист может точно также приехать в Новгородскую область и повторить этот путь на своих ногах, но также без воды, без спичек, без навигаторов".

Открытие фестиваля в этом году проходит на площади перед Музеем Диорама. Ее украшают автомобили военной техники. Эту полуторку достали из болот под Ленинградом, она участвовала в освобождении города. Сейчас автомобиль отреставрирован и приехал сюда собственным ходом.

В Пермь приехали журналисты, операторы, режиссеры со всей России, из Казахстана, республики Беларусь. Участники «Щита России» - а их в этом году больше 300 человек - готовы поделиться своими достижениями и обменяться опытом.

Рифат Сабитов, заместитель Генерального директора ВГТРК, Председатель организационного комитета Фестиваля «Щит России»: «Щит России» был задуман как первый в России фестиваль на военно-патриотическую тематику, и 21 год он уже живет и работает, это говорит о том, что фестиваль в свое время был организован правильно".

Щит России

В программе фестиваля - ежегодное ток-шоу. В этот раз его тему сформулировали как «Современные формы воспитания патриотизма». Особенным гостем в студии  стал ветеран Великой Отечественной войны Павел Сергеевич Паршин.

Павел Паршин, ветеран Великой Отечественной войны: "Мне первоклассники задавали вопросы. Очень много вопросов интересных - какие бывают танки".

Во время ток-шоу речь, конечно, зашла и о том, как преподают военную историю в школах.

Павел Рыков, ученик школы №135 города Перми: "Школа наша стоит на улице Старцева, которая названа в честь Героя Советского Союза, Федора Григорьевича Старцева - наводчика артиллерийского орудия. И эту информацию я узнавал сам, не в школе".

Щит России

И здесь участники круглого стола пришли к единому мнению - о том, что военные фильмы или журналистские материалы могут рассказать о событиях куда интереснее учебника истории. Лучшие работы из тех, которые участвуют в фестивале, назовут 21 июня на закрытии «Щита России».

 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 21.06.2018 в 10:11 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Опасных лифтов в Прикамье становится меньше

Налетели «ветры злые»: В Перми подсчитывают ущерб от урагана

Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»

Piano gala: концерт-медитация в темноте

Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

Выпускники сдали последний ЕГЭ

Кошка Василиса предсказала исход матча Россия-Египет

Интернет - в каждый дом

«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Пермь. Новости культуры


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Опасных лифтов в Прикамье становится меньше

«ПЕДмаркет»: Пой, играй, твори, дерзай и талантами блистай! →

Обратите внимание

в Перми

«ПЕДмаркет»: Пой, играй, твори, дерзай и талантами блистай!

Более 450 пермских педагогов собрались и себя показать, и на других посмотреть.
21.06.2018 в 10:33

Метки: в Перми, Общество

«Щит России»: В Пермь - за победами и опытом

На участие в конкурсе подано больше 300 заявок со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана.
21.06.2018 в 10:11

Метки: в Перми, Общество, В России

Опасных лифтов в Прикамье становится меньше

В Соликамске заменили лифты во всех многоквартирных домах.
21.06.2018 в 09:41

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Налетели «ветры злые»: В Перми подсчитывают ущерб от урагана

За 10 минут грозы шквалистый ветер успел повалить десятки деревьев, фонарные столбы, покорежить несколько автомобилей.
21.06.2018 в 09:16

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»

В этом году на конкурс подано более 300 заявок.
21.06.2018 в 09:01

Метки: в Перми, Общество

В России

«Щит России»: В Пермь - за победами и опытом

На участие в конкурсе подано больше 300 заявок со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана.
21.06.2018 в 10:11

Метки: в Перми, Общество, В России

Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»

Медведица Маша из пермского зоопарка сделала собственное предсказание исхода матча Россия -Уругвай.
20.06.2018 в 18:03

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Выпускники сдали последний ЕГЭ

Испытания прошли ребята, которые выбрали литературу или физику.
20.06.2018 в 15:39

Метки: в Перми, В России, Образование

«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Женская футбольная команда «Звезда-2005» из Перми вышла в четвертьфинал Кубка России.
20.06.2018 в 14:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

Как пермяки отмечали победу российских футболистов

Российская сборная по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира, уверенно обыграв египтян.
20.06.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

«ПЕДмаркет»: Пой, играй, твори, дерзай и талантами блистай!«ПЕДмаркет»: Пой, играй, твори, дерзай и талантами блистай!

«Щит России»: В Пермь - за победами и опытом«Щит России»: В Пермь - за победами и опытом

Опасных лифтов в Прикамье становится меньшеОпасных лифтов в Прикамье становится меньше

Налетели «ветры злые»: В Перми подсчитывают ущерб от ураганаНалетели «ветры злые»: В Перми подсчитывают ущерб от урагана

В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»

Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»

Piano gala: концерт-медитация в темнотеPiano gala: концерт-медитация в темноте

«Акань» собирает друзей«Акань» собирает друзей

Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своейКто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

Художник, который не стеснялся в выраженияхХудожник, который не стеснялся в выражениях

«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире

Выпускники сдали последний ЕГЭВыпускники сдали последний ЕГЭ

Кошка Василиса предсказала исход матча Россия-ЕгипетКошка Василиса предсказала исход матча Россия-Египет

Интернет - в каждый домИнтернет - в каждый дом

«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Фестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страныФестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страны

В Перми под трамвай попал пожилой мужчинаВ Перми под трамвай попал пожилой мужчина

С улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжкиС улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжки

Как пермяки отмечали победу российских футболистовКак пермяки отмечали победу российских футболистов

«Уровень воды»: Выставка Аси Феоктистовой«Уровень воды»: Выставка Аси Феоктистовой

Пермские автобусы выходят в СетьПермские автобусы выходят в Сеть

Пермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофамиПермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофами

За рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясокЗа рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясок

Дом, в котором рухнул балкон, предлагали признать аварийнымДом, в котором рухнул балкон, предлагали признать аварийным

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную