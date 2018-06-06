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Труба раздора: конфликт не решен, но приостановлен

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Транснефть

Тяжелое наследие. Новоиспеченный глава пермской Мотовилихи Александр Хаткевич накануне вечером встречался с жителями так называемой охранной зоны нефте- и газопроводов. Конфликт там немного поутих, но не решен, а лишь приостановлен, и люди боятся, что их в любой момент вновь начнут выселять.

25 метров - охранная зона магистрального нефте- и газопровода «Каменный Лог - Пермь», а это значит, что от оси трубы в обоих направлениях строить коллективные сады с жилыми зданиями запрещено. Ещё плюс к этой цифре 75 метров - производить любые постройки и сооружения - тоже нельзя. Когда на этой земле в начале двухтысячных возводили частные дома, об этом никто не думал. Но теперь, когда границы определены, коттеджи, которые поближе к щитам-указателям, оказались вне закона. Чтобы помочь решить проблему, новый глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич встретился с представителями жителей, чьи дома находятся возле нефтепровода.

встреча

Александр Хаткевич, глава Мотовилихинского района города Перми: "Когда у нас зона допустимых минимальных расстояний решится, тогда можно о чем-то договариваться и двигаться".

К разговору также присоединились собственники нефтемагистрали.

Представитель «Транснефть»: "До изменений законодательства в этой области мы пока сами не знаем, что делать".

Ранее городские и районные власти предложили ввести мораторий и не инициировать иски о сносе домов.

Александр Хаткевич, глава Мотовилихинского района города Перми: "Мы не боремся с жителями, мы консультируем их, мы решаем их проблемы, пытаемся быть арбитром в этой ситуации. Хочется сказаться, что силами только местного самоуправления этот вопрос не решить, необходимо вносить изменения в федеральное законодательство".

Беседу с привлечением всех действующих лиц владельцы земельных участков оценили положительно.

Сергей Кочергин: "Были и ранее такие несколько встреч, и каждая из них дает естественный эффект, хотя, возможно, внешне кажется, что никакого эффекта нет, но на самом деле работа идет в течение пяти лет, поэтому каждая встреча на самом деле приносит эффект".

По завершению был составлен протокол, куда были внесены все озвученные предложения и замечания.

Чтобы двигаться дальше в этом вопросе, подобные встречи с жителям продолжатся в стенах администрации, ближайшая пройдет через две недели.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 06.06.2018 в 09:16 в рубрике - Вести Пермь

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