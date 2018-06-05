Видеть невидимое: В Перми пройдет выставка тактильных картин
В Пермской художественной галерее закончился монтаж выставки тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка, созданная Музеем изобразительного искусства им. А.С. Пушкина при поддержке ПАО Сбербанк. В экспозиции представлены рельефные копии знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея. Кроме того, экспозиция будет дополнена рельефной копией картины «Натюрморт с персиками» знаменитого голландского художника эпохи барокко Виллема Ван Алста из собрания Пермской художественной галереи. После завершения выставки тактильная копия картины «Натюрморт с персиками» останется в фондах галереи. Пермяки смогут посмотреть и потрогать эти работы, начиная с 6 июня.
Ольга Морозова, представитель ГМИИ им. Пушкина (Москва): "Очень точная цветопередача. Это хорошо как для людей, которые сохранили остаточное зрение, так и для зрячих, потому что эта выставка абсолютно для всех. Она и для зрячих и для незрячих. Для зрячих есть очки, которые позволяют человеку почувствовать себя на месте незрячего человека и ощутить те сложности, с которыми незрячему человеку приходится в жизни сталкиваться".
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