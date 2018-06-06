300 лет на страже порядка

300-летие российской полиции в Перми отметили торжественным построением и разводом к местам несения службы. Здесь же по традиции награждали особо отличившихся стражей порядка. Приурочили к большой дате и принятие присяги верности у недавних стажеров-курсантов.

Скромность украшает. Вот и Сергей Алексий говорит, что на его месте так поступил бы каждый. Месяц назад во время патрулирования он заметил горящий дом, и не задумываясь поспешил спасать семью. Подвиг запечатлел видеорегистратор в машине.

Сергей Алексий, инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Нытвенскому району: "Заметил возгорание крыши дома, после чего мы сразу остановились, я включил проблесковые маячки, взял девочку спящую и вынес ее. Ребята сопроводили мать, старшего сына".

Таких примеров немало. Благодаря реакции патрульной службы живыми остались жители частного дома в Кудымкаре. Буквально за 10 минут до взрыва газового баллона полицейские успели эвакуировать пожилого мужчину и его внуков.

Владимир Стец, специалист-кинолог межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "Люди вряд ли смогли бы выбраться, потому что там задымленность сильная была. Даже когда фонариком освещали, видно было только на сантиметров 15".

Чествования сотрудников полиции проходят по всей стране. В Перми под сопровождение оркестра провели торжественный развод личного состава гарнизона пермского МВД. Дата 5 июня для полицейских имеет особый смысл.

Именно 5 июня в 1718 году указом императора Петра Первого учредили должность Санкт-Петербургского генерала полицмейстера.

На нее заступил царский денщик Антон Девиер. 300 лет назад в обязанности полиции входили охрана порядка, борьба с бродяжничеством и нищенством, контроль соблюдения правил торговли, пожарная безопасность и даже отслеживание санитарного состояния города. Правда, если в те далекие времена на службу отправляли принудительно, то сейчас молодые люди, дающий присягу, знают, зачем идут в профессию.

Со временем, конечно, некоторые пункты списка служебных обязанностей претерпели изменения, но главный смысл остался тем же - стоять на страже жизни, здоровья и собственности людей.