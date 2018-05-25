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Отчет губернатора: итоги и направления

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К чему пришли и куда двигаться дальше. Итоги и направления сегодня задавал губернатор Максим Решетников в ежегодном докладе Законодательному собранию края. Начал с безусловного признания заслуг - не своих.

- Медалью «За отвагу» награждена учитель средней школы №127 г. Перми Шагулина Наталья Васильевна.

Тот случай, когда в заслуженности награды нет никаких сомнений, а учителю, защитившему своих учеников, зал аплодирует стоя.

С этого и начинается отчет главы региона, где обозначены и итоги, и планы на будущее. В первую очередь это социальные приоритеты. Так, проект «Новая поликлиника» уже доказал свою эффективность, и количество жалоб на доступность участковых врачей сократилось вдвое. Теперь особое внимание планируют обратить на онкологию.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Наша цель - как только специалист заподозрил болезнь, на все про все у системы не более 14 дней, чтобы провести обследования, подтвердить или снять диагноз, и еще не более 14 дней, чтобы начать лечение".

В строительстве основные объекты остаются неизменными. Из новых северный железнодорожный обход Перми. Если раньше для решения стратегических задач собирались построить совместный авто и железнодорожный мост через Каму в районе Пальников, теперь планы несколько скорректированы.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Железнодорожный мост будет самостоятельным с тоннельным выходом к Каме. А для автомобильного моста есть предложение запланировать его выше по течению".

В системе ЖКХ один из несомненных плюсов – переход на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями. Но непростой остается ситуация с капремонтом. В ближайшее время предстоит обследовать все 9 тысяч многоквартирных домов края, и понять общую потребность реконструкции. Для расселения аварийного жилья принята отдельная программа.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Приняли программу, в соответствии с которой сможем за три года расселить 82 тысячи квадратных метров. И эта программа одна из первых в очереди на дополнительное финансирование".

Наконец, в экономике продекларирован постепенный отказ от необоснованных налоговых льгот. Если они останутся, то исключительно адресные. А в качестве рекомендаций предпринимателям – предложения еще раз присмотреться к цифровой экономике.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Цифровизация создаст дополнительный спрос на те разработки, которые уже имеются в Пермском крае. Приведет к размещению здесь отраслевых центров компетенций. Регион в свою очередь поможет организацией технопарков и необходимой инфраструктурой".

Лингвистический анализ отчета губернатора пока никто не делал, но слово "доверие" в тексте встречается гораздо чаще других. Причем относится оно не только к жителям, которые согласно социологическим отчетам стали больше доверять власти, но и по отношению к власти, которая должна оправдать это доверие.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 25.05.2018 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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