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Депутаты ЗС отметили системность работы правительства

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 Сухих

Депутаты Законодательного собрания отметили системность работы правительства в 2017 году. Основные приоритеты, обозначенные сегодня, в целом совпадают с общей программой работы регионального парламента. Из плюсов отдельный акцент сделали на дорожном строительстве. В этом году объем дорожного фонда составил рекордные 5 миллиардов рублей. По словам законодателей, правительству и в дальнейшем необходимо плотно взаимодействовать с федеральными властями для получения дополнительного финансирования региональных проектов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Нам необходимо здесь подготовить соответственно инфраструктуру, и мы надеемся на то, что дополнительное финансирование из федерального бюджета будет поступать в Пермский край для дальнейшего развития и экономики, и социальной сферы. Мне кажется, что все прошло очень хорошо. Совместная работа правительства Пермского края и Законодательного собрания обеспечит устойчивое ускоренное развитие нашего региона".

 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 25.05.2018 в 09:47 в рубрике - Вести Пермь

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