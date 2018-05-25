Депутаты ЗС отметили системность работы правительства

Депутаты Законодательного собрания отметили системность работы правительства в 2017 году. Основные приоритеты, обозначенные сегодня, в целом совпадают с общей программой работы регионального парламента. Из плюсов отдельный акцент сделали на дорожном строительстве. В этом году объем дорожного фонда составил рекордные 5 миллиардов рублей. По словам законодателей, правительству и в дальнейшем необходимо плотно взаимодействовать с федеральными властями для получения дополнительного финансирования региональных проектов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Нам необходимо здесь подготовить соответственно инфраструктуру, и мы надеемся на то, что дополнительное финансирование из федерального бюджета будет поступать в Пермский край для дальнейшего развития и экономики, и социальной сферы. Мне кажется, что все прошло очень хорошо. Совместная работа правительства Пермского края и Законодательного собрания обеспечит устойчивое ускоренное развитие нашего региона".