В крае введен особый противопожарный режим
В Пермском крае введен особый противопожарный режим, предполагающий запрет на разведение огня. Ограничение действует в Чердынском и Ильинском муниципальных районах, в Губахе, Горнозаводске, Яйве, Александровске, Добрянке, а также в 12 сельских поселениях. В МЧС напоминают, что необходимо не допускать сжигания сухой травы. При уборке дачных участков и дворов нужно вывозить мусор на свалки. За нарушение противопожарного режима предусмотрен административный штраф: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч для юридических лиц.
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