Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год

Отчет губернатора Пермского края Максима Решетникова о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год. Губернатор края выступил перед депутатами Законодательного собрания. Глава региона представил результаты деятельности краевого правительства и обозначил основные направления развития региона на ближайшее время. Запись прямого эфира.