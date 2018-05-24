Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год
Отчет губернатора Пермского края Максима Решетникова о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год. Губернатор края выступил перед депутатами Законодательного собрания. Глава региона представил результаты деятельности краевого правительства и обозначил основные направления развития региона на ближайшее время. Запись прямого эфира.
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