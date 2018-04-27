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В Перми начался суд по делу о перепутанных 40 лет назад младенцах

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ПЕРЕПУТАННЫЕ ДЕТИ

В Перми начался суд по делу о перепутанных 40 лет назад младенцах в пожвинской сельской больнице. Иск на 12 миллионов рублей подала мать одной из девочек. 7 марта 1978 года в сельской больнице родились четыре девочки. Двух из них - Веронику Швецову и Татьяну Савельеву - перепутали. 

Как признаётся Римма Швецова, неладное в её семье заподозрили сразу - Виктория не походила ни на кого из родственников. Начали выяснять, могла ли произойти подмена, но дочь серьёзно заболела и тогда собственное расследование решили прекратить. И только спустя 40 лет с помощью теста ДНК выяснили - детей перепутали в роддоме. Восстановить справедливость решили в суде. Римма Швецова хочет поддержать дочь Юлию Савельеву, которая была лишена её любви.

СУД

Иск на 12 млн рублей. В качестве ответчиков - 6 государственных структур: региональное правительство, краевой и федеральный минздрав, министерство финансов, федеральное казначейство и пожвинская больница, где, по мнению истца, и произошла подмена детей.

ОТВЕТЧИКИ

Ответчики заявили, что не признают сам тест ДНК, поскольку он был проведен в рамках телешоу с нарушением закона, а также в  материалах дела нет документов, обосновывающих исковые требования.

 В Пожвинской больнице заявляют, что архив с документами сгорел. А бывшие её работники подмену детей признать не готовы.

Между тем подобные дела в России уже рассматривались. Недавний пример - Челябинская область, где 36 лет назад перепутали детей. Были заявлены исковые требования в 10 млн, суд удовлетворил 1 млн. рублей.

 Сегодня было заявлено, что к иску Риммы Швецовой будет приобщён иск её неродной дочери Вероники - требования у женщины аналогичные - взыскать с ответчиков 12 млн рублей.

Лариса Стрельникова

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, в Перми, Происшествия

Опубликовано: 27.04.2018 в 16:04 в рубрике - Вести Пермь

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