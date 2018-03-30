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ДНК не врёт: 40 лет назад в Пожвинском роддоме перепутали детей

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Беспрецедентная история о том, как в Пожвинском роддоме 40 лет назад перепутали детей, и все это время они росли в чужих семьях, получила продолжение. Одна из матерей подала иск в суд с требованием компенсировать моральный ущерб. Его она оценила в 12 млн рублей. Почему именно такая сумма и с кого ее требуют?

Еще в роддоме Рима Швецова как будто сердцем чуяла: что-то не так. Да и врачи говорили: у её дочки на лице должно быть пятнышко, как у старшего ребенка. Однако пятнышка не появилось. Спустя несколько месяцев неладное заметил и супруг.

Рима Швецова

Рима Швецова: "Он выражался, почему девочка белобрысая и голубоглазая. Мы оба смуглые, не голубоглазые. Волосы кудрявые. У брата волосы, у Коли, кудрявые – выкручивалась, как могла. Но внутри все равно сомневалась".

После в семье Римы Павловны начались ссоры. В итоге муж ушел, обвинив ее в измене. Женщина поделилась опасениями с Юлией Савельевой, с которой рожала в один день. Скорее всего, именно у неё оказалась биологическая дочь Римы Швецовой. Но возможности установить истину тогда просто не существовало.

Юлия Савельева вспоминает: "Рима Павловна приехала к нам, у меня еще больше эмоций стало, ну и что. Думаю, не дам ребенка. 7 месяцев уже, на каком основании я дам её".

Только сейчас женщины решились на тест ДНК. И давние опасения подтвердились.

роддом

Установлено точно: 7 марта 1978 года в Пожвинском роддоме появилось на свет 4 девочки, двоих акушерки перепутали и отдали не тем родителям.

В роддоме ребенку надевают специальную номерную бирку. Как вспоминают родители, в тот момент в Пожвинской больнице таких бирок не было. И каким образом шел учёт родившихся детей - не понятно.

Биологической дочери Римы Швецовой Татьяне сейчас 40 лет. Юлия Савельева для неё по-прежнему остается мамой, но теперь появилась новая семья.

Татьяна Савельева: "Столько судеб поменяли, это же не двое человек. Это и родители, и родня, даже дети, которых мы уже родили".

В краевом Минздраве об этой истории узнали от журналистов. Там говорят, что установить факт ошибки спустя 40 лет практически невозможно.

Екатерина Данченкова, консультант отдела родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края: "Документов, запросов ни из суда, ни из других следственных органов у нас не существует. Также мы не видели результатов экспертизы. Соответственно, пока представленных документов нет. Что будет дальше и каким будет ответ Минздрава - пока очень сложно".

Между тем, Рима Швецова подала иск в суд. Кроме Минздрава ответчиками должны выступить Пожвинская больница и казначейство. Сумму компенсации женщина оценила в 12 миллионов рублей.

Рима Швецова: "12 миллионов это, конечно, страдания. Если бы 40 лет назад не перепутали детей, этот адский круг я не прошла бы".

 

Дмитрий Буланов

Метки: в Пермском крае, в Кудымкаре, Происшествия, Общество

Опубликовано: 30.03.2018 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

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