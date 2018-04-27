В центре Перми байкер сбил ребенка

В центре Перми произошла авария, в которой пострадала девочка 2007 года рождения. По предварительной информации, водитель мотоцикла двигался по улице Ленина в направлении Газеты Звезда. На перекрестке с Комсомольским проспектом байкер допустил наезд на ребенка, который перебегал дорогу по зебре со своей подругой. В результате аварии школьница получила травму – перелом голени. Пострадавшая доставлена в больницу. Полиция изучает видео с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства ДТП и выяснить, на какой сигнал светофора двигался мотоцикл и пешеходы. По данному факту проводится проверка.