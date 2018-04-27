Великолепная четверка: «Караваю» - 30!

Великолепной четверке - инструментальному квартету "Каравай" - исполняется 30 лет. Эта группа виртуозных музыкантов хорошо известна пермской публике: основатель и бессменный руководитель коллектива, заслуженный артист России Олег Згогурин (балалайка-прима), заслуженная артистка России Татьяна Куликова (домра-альт), Анна Тальникова (домра) и Станислав Юнкинд (балалайка-бас). Все они выпускники музыкальных вузов Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и Перми.