Пермскую учительницу наградят медалью «За Отвагу»
Президент России подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Наталию Шагулину. Учителя 127-й школы, которая загородила собой детей от напавших с ножом подростков 15 января этого года. Официальная формулировка: «За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга».
Мария Орлова и Наталья Гайсак, учителя: "Это пример для нас, о том, что нужно в любой ситуации оставаться на стороне детей, если нам родители доверяют этих детей, то мы должны нести за них ответственность до конца, оберегая их от всего. Этот поступок можно назвать поступком человека- героя".
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