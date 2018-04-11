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Сборы допризывников: школьники познают азы армейской премудрости

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сборы допризывников

Начальные знания в области обороны и основы военной службы потребуется освоить за предельно короткие сроки. В преддверии Дня Победы в Перми проходят учебные сборы школьников, которых на языке военных комиссариатов называются допризывниками. 

Для десятиклассника из Соликамска поднять флаг перед строем - особая честь. С этого начинается каждый день учебных сборов допризывников. Владислав Фадеев к армии начал готовиться заранее.

Владислав Фадеев: "Для меня это честь. Чувство гордости за свою страну, когда поднимаешь флаг, и чувство патриотизма тебя разрывает изнутри".

За пять дней, пока проходят учебные сборы, привить военные навыки вряд ли получится, но основные элементы службы здесь познаются на ура. В конце каждый участник сможет показать чудеса точности на военном стрелковом полигоне, а пока норматив по неполной сборке автомата Калашникова, как в армии - 13 секунд.

сборы допризывников

На занятиях по защитным средствам каждый из 187 школьников примерит на себя ОЗК и противогаз. В мирной жизни может и не пригодится, но уметь пользоваться обязательно.

Теоретические занятия посвящены военной тактике и картографии. Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Для этого показывают исторические фильмы, проводят встречи с ветеранами. К ним, кстати, в преддверии очередной годовщины Великой Победы отдельное внимание. На краевом штабе по подготовке к празднованию план мероприятий разбирали отдельно.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мероприятия, посвященные Дню Победы, начинаются задолго до 9 мая, и в эти дни у нас во всех территориях пройдут и памятные церемонии, и торжества, и тематические концерты, спектакли, спортивные мероприятия".

К концу сборов сегодняшние участники будут готовы и к спортивным состязаниям, и к самодеятельности. Конкурс солдатской песни - это еще одна общая традиция.

Василий Лунев, и.о. руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания: "Мы должны показать, что наше поколение и будущее нашей Родины так же надежно держит судьбу своего Отечества в своих руках".

Пока учебные сборы продолжаются, будущим призывникам предстоит прошагать по плацу не один километр. Но результат стоит того, как показывает практика, заставлять служить уже никого не приходится.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.04.2018 в 09:56 в рубрике - Вести Пермь

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