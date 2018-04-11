Сборы допризывников: школьники познают азы армейской премудрости

Начальные знания в области обороны и основы военной службы потребуется освоить за предельно короткие сроки. В преддверии Дня Победы в Перми проходят учебные сборы школьников, которых на языке военных комиссариатов называются допризывниками.

Для десятиклассника из Соликамска поднять флаг перед строем - особая честь. С этого начинается каждый день учебных сборов допризывников. Владислав Фадеев к армии начал готовиться заранее.

Владислав Фадеев: "Для меня это честь. Чувство гордости за свою страну, когда поднимаешь флаг, и чувство патриотизма тебя разрывает изнутри".

За пять дней, пока проходят учебные сборы, привить военные навыки вряд ли получится, но основные элементы службы здесь познаются на ура. В конце каждый участник сможет показать чудеса точности на военном стрелковом полигоне, а пока норматив по неполной сборке автомата Калашникова, как в армии - 13 секунд.

На занятиях по защитным средствам каждый из 187 школьников примерит на себя ОЗК и противогаз. В мирной жизни может и не пригодится, но уметь пользоваться обязательно.

Теоретические занятия посвящены военной тактике и картографии. Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Для этого показывают исторические фильмы, проводят встречи с ветеранами. К ним, кстати, в преддверии очередной годовщины Великой Победы отдельное внимание. На краевом штабе по подготовке к празднованию план мероприятий разбирали отдельно.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мероприятия, посвященные Дню Победы, начинаются задолго до 9 мая, и в эти дни у нас во всех территориях пройдут и памятные церемонии, и торжества, и тематические концерты, спектакли, спортивные мероприятия".

К концу сборов сегодняшние участники будут готовы и к спортивным состязаниям, и к самодеятельности. Конкурс солдатской песни - это еще одна общая традиция.

Василий Лунев, и.о. руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания: "Мы должны показать, что наше поколение и будущее нашей Родины так же надежно держит судьбу своего Отечества в своих руках".

Пока учебные сборы продолжаются, будущим призывникам предстоит прошагать по плацу не один километр. Но результат стоит того, как показывает практика, заставлять служить уже никого не приходится.