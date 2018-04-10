«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении учительницы, защищавшей учеников во время поножовщины в 127-й пермской школе и получившей опасное ранение. Наталью Шагулину наградят медалью "За отвагу".
15 января в пермской школе №127 было совершено вооруженное нападение. Двое подростков ворвались в класс. Учительница, защищая своих учеников, получила тяжелое ранение и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В больнице женщина перенесла две операции.
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