«За Отвагу»: учительницу-героиню представили к госнаграде

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении учительницы, защищавшей учеников во время поножовщины в 127-й пермской школе и получившей опасное ранение. Наталью Шагулину наградят медалью "За отвагу".

15 января в пермской школе №127 было совершено вооруженное нападение. Двое подростков ворвались в класс. Учительница, защищая своих учеников, получила тяжелое ранение и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В больнице женщина перенесла две операции.