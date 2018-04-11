Пермь начала подготовку к Дню Победы

Празднование 73-й годовщины Великой Победы в Перми начнется 9 мая в 10.00 утра на Октябрьской площади с театрализованного пролога. Затем под звуки духовой музыки состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники.

Накануне в Доме офицеров прошла первая репетиция сводного оркестра, который состоит из трех коллективов - Пермского губернского оркестра, оркестра Пермского Военного Института войск Национальной Гвардии РФ и Войсковой части №3426 г.Перми.

Евгений Тверетинов, дирижер, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "От игры оркестра зависит сам парад. Как сыграем на прохождении, так наши войска и пройдут, здесь большая ответственность на группе ударных".

Репетиции самого парада на Октябрьской площади состоятся 3 и 7 мая с 19:00 и до 23:00 часов. В это время центр города будут перекрывать.