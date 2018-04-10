На 30-метровую глубину - без акваланга

Прикамские дайверы установили очередной рекорд. В карьере, который расположен в Александровском районе, они смогли погрузиться на глубину более 30 метров без аквалангов. Впервые в Пермском крае это проходило на водоеме, который полностью покрыт льдом.

На этих соревнованиях никто не объявляет старт или финиш и не засекает время. Каждый из «фридайверов» - спортсменов, ныряющих на глубину без акваланга, используя только задержку дыхания, сам выбирает момент, когда он готов и уходит под воду. Рекорд Григория Рожкова - профессионального инструктора - 40 метров.

Григорий Рожков, инструктор по фридайвингу: "Я сам второй раз в жизни ныряю под лед. Большой бонус, очень чистая вода, видно метров 40-30, как в Красном море".

В этот раз дайверам повезло - в карьере было видно на все 50 метров. Прозрачность воды - это главная особенность зимнего фридайвинга. Всё погружение, которое длилось не больше 10 минут, спортсменов страховали сразу три аквалангиста.

Лев Рогачев, дайвер: "Вероятность наступления рисков удваивается. Низкая температура, нужно приспособить свое тело, чтобы погрузиться, и уйти хотя бы на 15 метров".

Оценить прозрачность воды каждый год на Александровские карьеры приезжает все больше и больше любителей и профессионалов.

Руслан Волик, руководитель центра дайвинга: "Водное образование имеет глубину 72 метра, самое большое. Мы проверяли эхолотом. Прозрачность самая великолепная – зима и весна".

Карьер Глубокий в Александровском районе был затоплен еще в середине 80-х годов прошлого века. Долгое время здесь добывали известняк. Именно поэтому сюда каждый год приезжают десятки дайверов. Ведь именно этот камень отвечает за максимальную прозрачность воды.

После этих погружений под водой еще будет и на что посмотреть. Анна Евтеева специально для этого события приготовила небольшое собрание фотокопий - известных затопленных объектов по всему миру. Репродукции разместят на глубине 10 метров, как раз для начинающих дайверов.

Все погружения прошли в штатном режиме. В следующий раз пермские фридайверы обещают приехать сюда летом, чтобы побить свой весенний рекорд.