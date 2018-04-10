Пермь. Вести Спорт 09.04.2018

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- "Амкар" в Хабаровске обыграл СКА, испортив дебют Сергея Передни на посту главного тренера хабаровчан.

- На чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов пермский клуб «Персей» вошёл в топ-3, сразу после столичных «Факела» и «Дзержинца». Прикамские мастера в количестве всего 17 человек завоевали 26 медалей, 8 из которых золотые.