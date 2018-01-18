Поножовщина в школе - спланированное покушение, а не драка

Двум подросткам, которые устроили поножовщину в пермской школе №127, суд Мотовилихинского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Заседание прошло прямо в больнице, где пока под конвоем находятся предполагаемые преступники. Здесь же им предъявили официальное обвинение.

Выездное заседание Мотовилихинского районного суда прошло в городской клинической больнице №4, где сейчас лечат подростков, напавших на учеников 127-й пермской школы. Процесс прошел в закрытом режиме из-за возраста потерпевших и подозреваемых.

Зачинщики поножовщины были помещены в разные палаты отделения сердечно-сосудистой хирургии, поэтому для вынесения меры пресечения были приглашены два судьи. Пока оглашали, за порядком в больничных коридорах следили сотрудники конвойной службы.

За час с небольшим судьи несколько раз удалялись в совещательную комнату - помещение для отдыха медицинского персонала. Итогом для задержанных стало заключение под стражу на два месяца, это произойдет сразу после их выписки.

Официальная информация об аресте появилась почти сразу же на сайте Следственного комитета. Там же – уточнение: произошедшее - спланированное покушение на убийство, а не драка, как сообщалось ранее. Подросткам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Светлана Петренко, руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России: «15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения».

Учительница Наталия Шагулина, защищавшая детей, получила 17 ножевых ранений. Она находится в той же больнице, что и подозреваемые. По словам медиков, её состояние улучшилось, сейчас оно стабильное, средней тяжести. В правоохранительных органах считают, что этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал и отреагировали специалисты. Также есть вопросы и к родителям подростков.

Следственными органами возбуждено еще одно уголовное дело. Оно ведется в отношении неустановленных должностных лиц - сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Один из нападавших подростков имеет психологические проблемы и стоит на учете.