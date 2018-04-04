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ЧП на Фестивале хоров: Дело об обрушении сцены передано в суд

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обрушение сцены ДК Солдатова

В Перми перед судом предстанет коммерсант, которого следователи считают виновным в ЧП при проведении Фестиваля хоров у ДК имени Солдатова. Тогда пострадали 7 детей.

По версии следствия, в мае 2017 года предприниматель,  являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал незаконное указание подчиненным ему техникам не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате от сильного порыва ветра одна из башен упала на участников мероприятия. В результате 7 детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред. 

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 04.04.2018 в 14:33 в рубрике - Вести Пермь

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← Новым министром культуры Пермского края стал Вячеслав Торчинский

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