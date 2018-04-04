ЧП на Фестивале хоров: Дело об обрушении сцены передано в суд

В Перми перед судом предстанет коммерсант, которого следователи считают виновным в ЧП при проведении Фестиваля хоров у ДК имени Солдатова. Тогда пострадали 7 детей.

По версии следствия, в мае 2017 года предприниматель, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, дал незаконное указание подчиненным ему техникам не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате от сильного порыва ветра одна из башен упала на участников мероприятия. В результате 7 детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, в том числе здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.