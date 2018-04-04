Пермь. Новости культуры
Выпуск 3 апреля 2018 года. Главные темы выпуска:
- В Пермской краевой филармонии состоялась российская премьера мультимедийной программы «Музыкальная Сириана».
- В Пермском театре оперы и балета наградили лучших журналистов Перми и Пермского края по итогам 2017 года.
- В Кудымкаре подвели итоги мероприятий, посвящённых Дню коми-пермяцкого языка.
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