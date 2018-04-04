Новым министром культуры Пермского края стал Вячеслав Торчинский
Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский стал новым министром культуры Пермского края. Он сменил на этом посту Галину Кокоулину. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе заседания правительства региона.
Вячеслав Торчинский работал журналистом, затем возглавил собственное рекламное агентство. Последние годы Вячеслав Торчинский отвечал за культурную политику Перми, занимая должности председателя комитета по культуре и начальника департамента культуры и молодежной политики.
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