По факту ЧП на Фестивале хоров возбуждено уголовное дело

Беспрецедентное ЧП случилось во время репетиции Фестиваля хоров в Перми. Примерно за час до его официального открытия на площади возле ДК Солдатова на людей рухнула металлическая конструкция. Травмы различной степени тяжести получили 10 человек – 8 детей и 2 взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Это первые кадры после того, как огромная металлическая конструкция обрушилась на людей. Всё произошло буквально за несколько секунд. Как раз в тот момент, когда сводный хор детей вышел репетировать на большую сцену.

Никита Зобычев: "Мы стояли, хотели репетировать, потом все начали кричать. Мы сначала ничего не поняли, потом увидели, что эта штука начала падать, все начали разбегаться, но некоторые попали под эту штуку".

"Некоторые" - это 10 человек, среди них 8 детей и 2 взрослых. У всех травмы различной степени тяжести.

Сразу после обрушения металлоконструкции за считанные минуты количество сотрудников охранной фирмы на площади заметно прибавилось. Съёмки пытались запретить.

Очевидец: "Почему вы человеку не даёте снимать, пусть снимает. А то завтра скажут, что ничего не упало".

Через считанные минуты место полностью оцепили. Фестиваль хоров был отменён.

Ольга, очевидец: "Начала падать железная конструкция, рядом стояли дети и взрослые, они просто не успели отбежать".

Через некоторое время после случившегося на месте ЧП начали появляться официальные лица. В Министерстве культуры, которое было главным организатором фестиваля хоров, на запрос о комментариях не ответили. Первую информацию открыто дали городские власти.

Андрей Каменских, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Перми: "К сожалению, произошло обрушение конструкции. Всем оказана необходимая медицинская помощь, дано поручение отработать индивидуально со всеми родителями детей".

Параллельно с чиновниками к работе приступили и следственные органы. По предварительной информации, конструкция рухнула из-за плохого крепления и брака при монтаже.

Игорь Денисов, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю: "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ по факту оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью граждан".

Монтажом этих конструкций занималась пермская компания «Имлайт-Пермь». Через час после ЧП их офис был закрыт.