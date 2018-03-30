Александр Телепнёв: «Я стал жертвой чёрного пиара»

Оказался не в то время не в том месте. Так прокомментировал обстоятельства дела Александр Телепнев, в очередной раз подчеркнув свою невиновность.

Александр Телепнёв - экс-политик и мастер спорта по рукопашному бою. В феврале известный российский музыкант, уроженец Перми - DJ Smash опубликовал видео со сломанной челюстью и заявил, что нападение на него совершил бывший краевой депутат – Александр Телепнев.

Свердловский районный суд Перми освободил экс-депутата краевого парламента под залог в 200 тысяч рублей. Уже после Телепнев сделал большое заявление для прессы, в котором заявил, что стал жертвой черного пиара, а вся история может навредить его деловой репутации.

Александр Телепнев: "Постоянно оказывается давление, об этом мне говорил и следователь, что ему поступают звонки от руководства, по имеющейся у меня информации руководству поступают звонки из Москвы с вышестоящих инстанций, жертвой пиара черного я стал".