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Суд вынес приговор главе банды «чёрных риелторов»
Пермский краевой суд вынес приговор Наталье Морозовой, экс-руководителю агентства недвижимости из Березников. Вместе с мужем и еще одним сотрудником они находили пьющих людей и отбирали у них недвижимость, а если те не соглашались - убивали жертву. Доказано пять подобных эпизодов, своих жертв они оставляли на морозе, сжигали заживо или просто убивали. Двое подручных Натальи Морозовой пошли на сделку со следствием и уже получили реальные сроки.
По совокупности преступлений суд назначил Морозовой "наказание в виде 20 лет с ограничением свободы на 1 год, со штрафом в размере 500 тысяч рублей".
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