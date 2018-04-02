Космос рядом

В Пермском клубе виртуальной реальности до 12 апреля каждая среда объявлена бесплатной, чтобы проводить для школьников космические уроки. Каково это - открыть просторы Вселенной, не выходя из игрового пространства?

В клубе виртуальной реальности пятиклассница Юля чувствует себя почти Богом. Ведь прямо сейчас она своими руками создаёт Вселенную. Причем планеты, звёзды и Солнце она выбирает, руководствуясь исключительно своим вкусом. При желании школьница может запустить в космос даже футбольный мяч. Но перед тем, как начать создавать, ребята из 135 школы прослушали образовательную лекцию астронома - любителя Сергея Полищука.

Сергей Полищук, руководитель пермского астрономического клуба: "До начала 19-го века считалось, что планет именно 15".

На занятии ребята даже попытались построиться по росту и продемонстрировать, как расположены планеты Солнечной системы.

Бесплатные среды, посвящённые Космосу, продлятся в виртуальном клубе до 12 апреля. Потом организаторы уже подготовили другую программу по биологии. Здесь также можно путешествовать в виртуальной мире и исследовать человеческий организм.