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Поножовщина в пермской школе. Власти озвучили официальную версию произошедшего
"Вести Пермь" следят за развитием шокирующей истории произошедшей сегодня утром в школе № 127 города Перми. Первые сообщения о событии описывали случившееся как вооруженное нападение на школьников и педагога. Сейчас, как сообщают представители силовых структур, появилась первая версия инцидента. Подробнее в видеосюжете.
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