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Молотобойцы завершили домашнюю серию победой над ХК «Сарыарка»
Молотобойцы сыграли заключительную игру первой в 2018 году домашней серии - итог игры «Молот-Прикамье» - «Сарыарка» 4:3 .
Домашняя серия вышла разнообразной, а потому интересной для зрителей. К моменту встречи в Перми один из лидеров чемпионата- курганское «Зауралье» - занимал третье место в турнирной таблице, «Молот-Прикамье» оставался на 19- м. Под рёв трибун, нервные тайм- ауты и двойную смену гостевого вратаря на полевого игрока в концовке, с первым соперником хозяева разобрались со счётом 3:2.
Последующее выяснение отношений между соседями по турнирной таблице тюменским «Рубином» (16-ое против 17-го у Молота) дошло до буллитов, удача и здесь встала на сторону хозяев льда. Победный бросок на свой счет записал Александр Чистяков. Итоговое - 2:1.
К 3-й игре с мастеровитым "Торпедо" команда подустала. Хорошо стартовав, подопечные Сергея Вострикова отдали инициативу уже с середины первого периода. Спохватились в 3-м игровом отрезке, но исправить ситуацию не сумели. Итоговый счет 2:3. Завершила домашнюю серию встреча с карагандинской Сарыаркой.
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