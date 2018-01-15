В Перми совершено вооруженное нападение на школу

В Перми на школу № 127 совершено нападение. Есть пострадавшие дети и взрослые. Как сообщают очевидцы, нападение совершили двое человек в масках, которые были вооружены. Сейчас один из нападавших задержан.

Информация с места событий в материале корреспондента "Вести Пермь" Марии Костаревой.