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Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
- Пермского «Дубай-Молла» пока не будет. Застройщик микрорайона Красные Казармы официально заявил о том, что «проект пока откладывается».
- Четверть миллиона. В Перми официально посчитали гостей главного новогоднего городка. За все праздники - 250 тысяч человек.
- Анонс недели. В обход столицы. Возможно, традиционный турмаршрут «Пермь - Москва - далее везде» в скором времени изменится. Летать «на юга» из Большого Савина предлагают через Краснодар.
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