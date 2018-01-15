Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

- Пермского «Дубай-Молла» пока не будет. Застройщик микрорайона Красные Казармы официально заявил о том, что «проект пока откладывается».

- Четверть миллиона. В Перми официально посчитали гостей главного новогоднего городка. За все праздники - 250 тысяч человек.

- Анонс недели. В обход столицы. Возможно, традиционный турмаршрут «Пермь - Москва - далее везде» в скором времени изменится. Летать «на юга» из Большого Савина предлагают через Краснодар.