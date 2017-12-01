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Пермские телебашни безопасны для жителей Перми

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на башне

Пермские телебашни безопасны для жителей Перми. Филиал Российской телевизионной радиовещательной сети Пермский КРТПЦ опубликовал опровержение на исследования Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Напомним, в распространенных учеными материалах говорилось о том, что на территории краевой столицы около 15 тысяч человек живут в зоне электромагнитного риска, и что наибольшему воздействию подвергнуты дома в микрорайоне Городские горки. В КРТПЦ просят обратить внимание на то, что авторы научной работы моделируют лишь гипотетическую возможность возникновения негативных ситуаций. В исследовании шла речь не только о телевизионных передатчиках, но и про радиолокацию, спутниковую связь, метеорологические локаторы, радиорелейные линии.

телебашни

Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ»: «Оценка существующего уровня воздействия электромагнитного поля и плотность потока энергии проводилась на высоте от 2 до 75 метров, что соответствует высотам жилой застройки. Передающие антенны вещательных средств радио и телевидения размещаются на уровне не ниже 120 метров в целях обеспечения максимальной зоны покрытия вещанием. С вводом в эксплуатацию в Перми новой телебашни высотой 275 метров трансляция программ радио и телевидения будет производиться с антенн, размещенных на высотах от 232 до 270 метров, что позволит не только увеличить зону охвата вещанием, но и максимально снизить уровень электромагнитного поля в городской черте».

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 01.12.2017 в 14:12 в рубрике - Вести Пермь

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