Пермяки живут в зоне электромагнитного риска

В Перми 15 тысяч человек живут в зоне электромагнитного риска. Исследования провели ученые из Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения и Московского центра санитарии и эпидемиологии. Расчеты проводили в 109 тысячах точек, которые стали основой для геоинформационной системы. Исследование показало, что в зоне повышенного электромагнитного поля находятся дома в микрорайоне Городские горки, поблизости с телебашней. Максимальное значение электромагнитного поля были выявлены на уровне 4-7 этажей. Там норма превышена до 5 раз.

Нина Зайцева, директор Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения академии РАН, профессор, отмечает: «Возможность появления заболеваний у людей, которые живут в зоне превышенного электромагнитного излучения, зависит от множества факторов. Нужно учитывать генетические особенности, образ жизни, экологию рядом с домом и работой, сегодняшнее состояние здоровья, даже особенности дома, в котором живет человек, соблюдаются ли нормативы качества внутренней среды жилых помещений, насколько стены дома защищают от излучения».