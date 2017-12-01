На покупке автомобиля можно сэкономить

Предновогодние скидки уже можно встретить в пермских магазинах. Выгодно всем – и продавцам, и покупателям. Одни увеличивают прибыль, другие берут товар значительно дешевле первоначальной стоимости. Особенно хорошо сэкономить можно на покупке автомобиля.

Сегодня «Фольксваген Поло» - один из комфортных и надёжных седанов. Тем не менее, производители на месте не стоят и готовы предложить клиентам специальные версии этого автомобиля. Например, «Фольксваген Поло» в комплектации Лайф.

На этот автомобиль действует выгода до 85 тысяч рублей, с учётом трейд-ин. Что касается технических данных - новый «Поло Лайф» базируется на комплектации Трендлайн. Модель может быть оснащена атмосферным двигателем мощностью 90 или 110 лошадиных сил, в сочетании с механической или автоматической коробкой передач.

Модель отличает современный дизайн и практичная эргономика. Модель оборудуется 15-дюймовыми стальными колёсами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами заднего вида черного цвета со светодиодными повторителями сигнала поворота с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом.

В версии Лайф доступен эксклюзивный цвет кузова «Риф Блю». По мнению специалистов, предложенная модель должна привлечь автомобилистов сочетанием цены и качества.