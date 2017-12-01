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У Пермского края появился официальный гимн

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Депутаты Законодательного собрания утвердили песню «Мой Пермский край» в качестве официального гимна региона. За это решение проголосовали большинство народных избранников. По мнению парламентариев, гимн повысит значимость символики региона, укрепит патриотический дух жителей Пермского края.

 Официальный гимн Пермского края будет существовать в трех вариантах - академическом, народном и в исполнении детских голосов. Участники проекта уже приступили к записи. Ранее первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов предложил действующему губернатору края Максиму Решетникову утвердить песню «Мой Пермский край» в качестве официального гимна Прикамья. Губернатор идею поддержал. Песня «Мой Пермский край» была написана в конце 2003 года, ее автор Сергей Иванов. 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 01.12.2017 в 13:03 в рубрике - Вести Пермь

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