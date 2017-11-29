Доходы бюджета Пермского края от лесной промышленности увеличились на 26%. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. Здесь озвучили предварительные итоги развития этой отрасли и планы на будущее.

В лесу сезон заготовки древесины. Бригаде Евгения Харина нужно успеть до весны по зимним дорогам вывести десятки кубометров ценнейших пород дерева, и главное - найти покупателя.

Евгений Харин, инженер деревообработки лесоучастка: "Начиная с аренды лесов и заканчивая реализацией продукции, на всех стадиях лесозаготовители сталкиваются с проблемами, которые нужно решать".

Таким мелким лесозаготовителям сегодня сложно выйти на крупный рынок. К примеру, Пермский домостроительный комбинат даже поменял производство. Сейчас здесь специализируются на отходах.

Михаил Протасов, начальник производства: "Готовим щепу из отходов и дальше уже по нашей технологии из нее получаем древесноволокнистую плиту".

Предприятие взяло в аренду лесной участок на севере Пермского края, каждую весну по рекам сюда сплавляют больше 5 тысяч кубометров леса.

Несмотря на то, что практически 70% Пермского края покрыто лесом, вывозить его из отдаленных участков довольно сложно. Весной сплавляют только 10% от необходимого объема, остальное приходится докупать на свободном рынке. Один из способов это сделать - работа лесной биржи, в марте на этой площадке состоялись первые торги.

Владислав Мальцев, генеральный директор ОАО «Пермский домостроительный комбинат»: "Основной объем мы покупаем на рынке. На сегодняшний день он узкоспециализированный. Если заработает «Лесная биржа», мы привлечем значительно больше игроков на этом рынке".

За 2016-2017 года в регионе было реализовано 5 крупных инвестпроектов на сумму 7,5 миллиардов рублей и создано 1276 новых рабочих мест. Итоги деятельности лесопромышленного комплекса и планы на будущее обсуждали на заседании правительства Пермского края. Новая площадка «Лесной биржи» должна помочь в реализации многих проектов.

Александр Суслопаров, президент НП «Лесопромышленники Прикамья»: "Это будущее отрасли, сделать более прозрачным ценообразование, более прозрачными правила игры. В этом заинтересовано и государство, и бизнес".

С нового года аренда лесных участков поднимется на 44%, это может сказаться на цене конечной продукции. «Лесная биржа» в этом случае может выступить регулятором рынка.