Все звёзды спорта - в гости к нам

В Перми стартовала неделя спорта ОНФ, в рамках которой пройдут мастер-классы со звездами российского спорта. Первая подобная встреча состоялась в спорткомплексе «Победа». На ней олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин показал юным спортсменам свои коронные броски. До 3 декабря открытые тренировки по фигурному катанию проведут также Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков будет курировать лыжный забег. Иван Едешко и Александр Гомельский поделятся секретами владения баскетбольным мячом. Финалом станет гала-матч по хоккею с участием команд «Легенды хоккея» и ветеранов «Молота-Прикамье».

Алексей Мишин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: "Было много вопросов, как защищаться, поэтому мне понравилось. Не просто послушали и забыли, некоторые еще и записали. Потому что очень тяжело вспомнить, что было, а когда есть записи, можно просматривать, как ставить ноги, как делать руки".