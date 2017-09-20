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← Арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве «Камской долины»

Школьницу в Березниках избили из-за похищенного телефона

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Олин

Региональный Следственный комитет начал проверку после появления в сети видео избиения школьницы в Березниках. Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Уже установлены все участники съёмки, в том числе и оператор, выясняются условия их жизни и воспитания, отрабатывается круг общения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, хотя, по имеющейся информации, видимых телесных повреждений у девочки не обнаружено. Однако на видео её бьют и даже поджигают волосы. Разбираться в этом будет судебный медик. Есть несколько версий произошедшего - в Следственном комитете пока озвучили только одну.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Одна из причин произошедшего конфликта, как говорят сами подростки, это то, что пострадавшая девушка похитила у них телефон мобильный, телефон она впоследствии вернула. Эта версия отчасти подтверждается тем, что в полиции зарегистрирован материал по факту хищения сотового телефона".

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 20.09.2017 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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