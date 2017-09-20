Пермской художественной галерее выбрали новый дом

Глава региона Максим Решетников и депутаты краевого парламента посетили Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш». Цель визита - изучить территорию предприятия, так как именно она в списке площадок, которые должны претерпеть кардинальные изменения в ближайшие несколько лет в рамках реконструкции городской набережной.

В планах краевых властей к 300-летию Перми создать вдоль пермской набережной комфортное городское пространство, что среди прочего, подразумевает перенос Горнозаводской железнодорожной ветки на участке от Перми-2 до станции Мотовилиха на правый берег. А непосредственно в здании завода планируется разместить художественную галерею и музейные фонды. Сейчас ведутся переговоры с Российскими железными дорогами о выкупе здания в краевую собственность.