Пермской художественной галерее выбрали новый дом
Глава региона Максим Решетников и депутаты краевого парламента посетили Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш». Цель визита - изучить территорию предприятия, так как именно она в списке площадок, которые должны претерпеть кардинальные изменения в ближайшие несколько лет в рамках реконструкции городской набережной.
В планах краевых властей к 300-летию Перми создать вдоль пермской набережной комфортное городское пространство, что среди прочего, подразумевает перенос Горнозаводской железнодорожной ветки на участке от Перми-2 до станции Мотовилиха на правый берег. А непосредственно в здании завода планируется разместить художественную галерею и музейные фонды. Сейчас ведутся переговоры с Российскими железными дорогами о выкупе здания в краевую собственность.
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