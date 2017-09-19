Школьницу избили и сожгли волосы: ролик проверяют следователи

В социальных сетях появилось видео жестокого избиения школьницы в Березниках. Об этом сообщает новостной портал 59.ru. В комментарии к выложенной видеозаписи сообщается, что все происходит 31 августа. На видео четко видно, как школьники жестоко избивают свою сверстницу, после чего поджигают ей волосы. В настоящее время в отделе полиции Березников проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети. Об этом сообщают в главном управлении МВД России по Пермскому краю.